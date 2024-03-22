Захарова: Меры против зерна из РФ усугубят ситуацию с продовольствием в мире

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание на инициативу руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйнен по поводу заградительных ограничений, которыми хотят обложить продаваемые Минском и Москвой зерновые.
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