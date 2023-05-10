Нейт Диаз: «Хочу вернуться в UFC и подраться за титул»

«Возвращение в UFC? Это возможно. Я бы хотел вернуться и подраться за титул. Если этого не произойдет, придумаю собственный чемпионский пояс и предложу лучшим отнять его у меня.
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