Путин назвал позорным решение отмечать освобождение Освенцима без России

Президент России Владимир Путин заявил: те, кто замалчивают роль Советского Союза в освобождении лагерей смерти нацистской Германии, таких как Освенцим, и не пригласили оставшихся в живых членов семей советских солдат на празднование годовщины освобождения являются, покрывают себя позором.