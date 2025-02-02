Президент России Владимир Путин заявил: те, кто замалчивают роль Советского Союза в освобождении лагерей смерти нацистской Германии, таких как Освенцим, и не пригласили оставшихся в живых членов семей советских солдат на празднование годовщины освобождения являются, покрывают себя позором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии