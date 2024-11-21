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Тульские новости

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Тульский СК расследует дело об уклонении от налогов строительной фирмой

Тульский СК расследует дело об уклонении от налогов строительной фирмой

В Туле устанавливают обстоятельства уклонения от уплаты налогов местным предпринимателем. Следствие установило, что с июля 2021 года по декабрь 2022 года руководство фирмы, занимающейся коммерческой деятельностью в сфере строительства, не выплатило налогов на суму свыше 19 миллионов.

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