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Новая статья: Обзор материнской платы GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE Платформа AMD AM5 все е...

Новая статья: Обзор материнской платы GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE Платформа AMD AM5 все е...

Новая статья: Обзор материнской платы GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICEПлатформа AMD AM5 все еще остается относительно дорогой, но это не мешает производителям материнских плат предлагать потенциальным покупателям устройства в разных ценовых категориях.

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