Байден: Трамп не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с заявлением о том, что его предшественник и главный соперник на предстоящих выборах Дональд Трамп не в состоянии отличить свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, от Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Штатов.