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Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават Юлаев» во 2-м матче серии 1/2 финала

Кубок Гагарина 1/2 финала Локомотив – Салават Юлаев Дата проведения 29 апреля, 19.30, «Арена-2000» Онлайн матча Видео Счет в серии: 0-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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