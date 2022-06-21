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Последний союзник Америки

Последний союзник Америки

Олег Лавров В Империи вторник, здравствуйте. В Соединенных пока Штатах впору объявлять траур: последний союзник США в Латинской Америке скончался в электоральных муках - в Колумбии пришел к власти бывший партизан Густаво Петро.

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