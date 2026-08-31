Анатолий Вассерман: привязать к себе надёжней всего возможностью поработать

Ещё в царствование Екатерины II критиковали сырьевой перекос российского экспорта, несмотря на развитие промышленности.
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