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Седнев о проблемах с обороной: «Наверное, нам нужно иметь таких игроков в атаке, которые будут забивать по пять мячей»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 4-го тура Кубка Казахстана против «Атырау» (1:2) – Обидное поражение, и, думаю, заслуженное.

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