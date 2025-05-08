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Рязанские новости

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рязанский путешественник встретил черного аиста

рязанский путешественник встретил черного аиста

Рязанский натуралист поделился необычным наблюдением, ему удалось встретить второго черного аиста.Рязанский натуралист поделился необычным наблюдением: ему удалось встретить второго чёрного аиста (другую особь) за последнее время.

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