рязанский путешественник встретил черного аиста

Рязанский натуралист поделился необычным наблюдением, ему удалось встретить второго черного аиста.Рязанский натуралист поделился необычным наблюдением: ему удалось встретить второго чёрного аиста (другую особь) за последнее время.
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