Японские ученые создали технологию получения энергии из воды и света

В настоящее время большая часть водорода производится с использованием природного газа. Однако японские исследователи из Университета Синшу разработали технологию получения водорода из солнечного света и воды.
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