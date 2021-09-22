Польская полиция убила медика на митинге. Почему молчит Ахеджакова?

Смертью 70-летнего мужчины закончился митинг протеста, устроенный в Варшаве польскими медиками. Когда участники мероприятия проводили пресс-конференцию, озвучивая требования в адрес властей, прямо в лицо одному из них прилетела резиновая пуля.
Смертью 70-летнего мужчины закончился митинг протеста, устроенный в Варшаве польскими медиками. Когда участники мероприятия проводили пресс-конференцию, озвучивая требования в адрес властей, прямо в лицо одному из них прилетела резиновая пуля.
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