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ИА Реалист

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Пальмовое масло снижается на фоне роста запасов в Малайзии

Пальмовое масло снижается на фоне роста запасов в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР — СИНГАПУР (ИА Реалист). Фьючерсы на пальмовое масло снизились на 1,2% на бирже в Куала-Лумпуре на ожиданиях роста малайзийских запасов до максимума с января на фоне слабого экспорта и снижения спроса со стороны Индии.

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