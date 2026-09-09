Пальмовое масло снижается на фоне роста запасов в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР — СИНГАПУР (ИА Реалист). Фьючерсы на пальмовое масло снизились на 1,2% на бирже в Куала-Лумпуре на ожиданиях роста малайзийских запасов до максимума с января на фоне слабого экспорта и снижения спроса со стороны Индии.