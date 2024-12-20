Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к войне с Россией AlexCoderЗамглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к войне с Россией AlexCoder Западные страны обвинили в эскалации напряженности Североатлантический альянс начал подготовку к войне с Россией, несмотря на все предупреждения о последствиях такого конфликта.