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Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к войне с Россией AlexCoderЗамглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к войне с Россией AlexCoder Западные страны обвинили в эскалации напряженности Североатлантический альянс начал подготовку к войне с Россией, несмотря на все предупреждения о последствиях такого конфликта.

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