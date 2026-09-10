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Татар-информ

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«Я не знал, что это способ обмана людей»: в Казани судят оператора сим-бокса

«Я не знал, что это способ обмана людей»: в Казани судят оператора сим-бокса

Обвинение просит отправить в колонию 19-летнего Булата Сайфуллина, который вместе с товарищем работали операторами сим-бокса.

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