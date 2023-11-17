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Районная неделя

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Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

О новых программах обучения врачей общей практики рассказал Собянин На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина в его личном блоге появилась информация о том, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию.

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