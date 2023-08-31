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Калинин проведет 4-й сезон в качестве капитана «Трактора». Бурдасов, Ткачев, Жарков и Яруллин — ассистенты

32-летний форвард будет носить капитанскую повязку в челябинском клубе четвертый год подряд. Его ассистентами стали Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Владимир Жарков и Альберт Яруллин.

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