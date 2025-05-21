Кстати, о грибах.🍄🟫🍄🟫🍄🟫 Наши подписчики поделились вот такой красотой! Гигантский муравейник и грибочки в Таволжанском лесу.
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Кстати, о грибах.🍄🟫🍄🟫🍄🟫 Наши подписчики поделились вот такой красотой! Гигантский муравейник и грибочки в Таволжанском лесу.