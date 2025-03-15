Официально: в апреле Bit Reactor и Respawn Entertainment покажут свою игру по вселенной Star War...

Официально: в апреле Bit Reactor и Respawn Entertainment покажут свою игру по вселенной Star WarsBit Reactor и Respawn Entertainment официально объявили, что представят свою пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars в апреле 2025 года.
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