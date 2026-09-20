- Мама, это не наши гости, а твои. Не нужно было их звать! - возмутился сын

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

В предновогодний вечер в квартире супругов было тихо. Аромат мандаринов и еловой хвои висел в воздухе, мерцали гирлянды, а на кухне Марина, прикрыв глаза, вдыхала запах только что испеченного имбирного печенья.