- Мама, это не наши гости, а твои. Не нужно было их звать! - возмутился сын

В предновогодний вечер в квартире супругов было тихо. Аромат мандаринов и еловой хвои висел в воздухе, мерцали гирлянды, а на кухне Марина, прикрыв глаза, вдыхала запах только что испеченного имбирного печенья.
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