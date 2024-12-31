В начале нового года изменится не только зарплата, но и жизнь россиян Юлия ЧелкановаЗарплата россиян в 2025 году станет предметом активных обсуждений в обществе, так как ожидается заметный рост доходов работников в различных секторах экономики.
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