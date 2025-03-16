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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Дом вверх дном: как сельчане купили сруб с дефектами и причем здесь помощь эксперта.

Дом вверх дном: как сельчане купили сруб с дефектами и причем здесь помощь эксперта.

Наталья и Андрей (имена изменены) - семейная пара из Бобруйского района, прожив значительную часть жизни в городе, захотели иметь домик в тихом уголке, поэтому за значительную сумму приобрели двухэтажный деревенский сруб после реконструкции.

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