Дом вверх дном: как сельчане купили сруб с дефектами и причем здесь помощь эксперта.

Наталья и Андрей (имена изменены) - семейная пара из Бобруйского района, прожив значительную часть жизни в городе, захотели иметь домик в тихом уголке, поэтому за значительную сумму приобрели двухэтажный деревенский сруб после реконструкции.
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