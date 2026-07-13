Novosti.best То...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дефлятор ВВП Китая впервые за три года может стать положительным во втором квартале

Дефлятор ВВП Китая впервые за три года может стать положительным во втором квартале

Дефлятор ВВП Китая во втором квартале, вероятно, станет положительным впервые более чем за три года, посылая самый четкий сигнал о том, что ценовая динамика в стране улучшается, помогая поддерживать корпоративные прибыли и потребительское доверие, заявили аналитики и руководители компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии