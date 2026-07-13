Дефлятор ВВП Китая впервые за три года может стать положительным во втором квартале

Дефлятор ВВП Китая во втором квартале, вероятно, станет положительным впервые более чем за три года, посылая самый четкий сигнал о том, что ценовая динамика в стране улучшается, помогая поддерживать корпоративные прибыли и потребительское доверие, заявили аналитики и руководители компаний.