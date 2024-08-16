В банковском секторе снижается число утечек данных

Зато в этом году на первое место по утечкам вышли микрофинансовые организации. Повышенный интерес к ним со стороны злоумышленников эксперты объясняют растущим спросом на их продукты В России по итогам первой половины 2024 года перераспределилась доля утечек данных в финансовом секторе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании InfoWatch.