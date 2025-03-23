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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Шапи 0+0 в 6 матчах за «Канзас». Вингер провел 72 минуты против «Лос-Анджелеса»

Вингер не отметился результативностью за американский клуб ни в одном из 6 матчей во всех турнирах. Сегодня россиянин был заменен в игре МЛС с «Лос-Анджелесом» (0:2) на 72-й минуте.

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