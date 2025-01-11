Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко", - отметили в российском оборонном ведомстве.
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