Присяжные признали Дональда Трампа виновным в подлоге деловой документации

Впрочем, это не означает, что экс-президент США окажется в тюрьме. 11 июля судья озвучит, какое наказание ждет ТрампаПрисяжные встали на сторону прокуратуры штата Нью-Йорк по всем 34 пунктам обвинения по делу Дональда Трампа о фальсификации документов.