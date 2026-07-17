Специалист раскрыла механизм влияния препарата Седжаро на пищевое поведение

Шведский стол, неизменно ассоциирующийся с отельным форматом «всё включено» и радующий глаз своим гастрономическим разнообразием, часто оборачивается настоящим испытанием для силы воли, превращая отдых в поле битвы с собственными желаниями.
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