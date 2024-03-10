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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Когда строился календарь, многие регионы были против проведения Спартакиады в Сочи, но многие и промолчали». Тренер Нигматуллин о завале лыжниц

8 марта на трассе комплекса «Лаура» проходила женская гонка Спартакиады учащихся  – в ходе нее 17 человек получили повреждения из-за массового завала на спуске.

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