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Политика как она есть

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CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России

CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России

Действующий президент Джо Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине, сообщает американский телеканал CNN.

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