Сергей Урсуляк снимет сериал по роману Льва Толстого «Война и мир»

Зрителей ждёт сразу две версии «Войны и мира». Не успел Сарик Андреасян отчитаться о завершении съёмок фильма по знаменитому роману Льва Толстого, как о старте работы над одноимённым сериалом объявил Сергей Урсуляк.
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