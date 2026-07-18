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Нижегородская правда

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Сергей Урсуляк снимет сериал по роману Льва Толстого «Война и мир»

Сергей Урсуляк снимет сериал по роману Льва Толстого «Война и мир»

Зрителей ждёт сразу две версии «Войны и мира». Не успел Сарик Андреасян отчитаться о завершении съёмок фильма по знаменитому роману Льва Толстого, как о старте работы над одноимённым сериалом объявил Сергей Урсуляк.

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