Вдова Градского Коташенко объяснила отсутствие памятника на могиле артиста

Народный артист РФ Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. После его похорон начался раздел имущества, а также публичные перепалки между старшими детьми, вдовой артиста Мариной Коташенко и ее несовершеннолетними детьми от Градского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии