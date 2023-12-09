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Вдова Градского Коташенко объяснила отсутствие памятника на могиле артиста

Вдова Градского Коташенко объяснила отсутствие памятника на могиле артиста

Народный артист РФ Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. После его похорон начался раздел имущества, а также публичные перепалки между старшими детьми, вдовой артиста Мариной Коташенко и ее несовершеннолетними детьми от Градского.

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