В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют две значимых дороги

Мэрия Челябинска объявила торги на ремонт еще двух дорог. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитетом дорожного хозяйства города объявлены торги на ремонт улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого «До июля 2023 года исполнителю предстоит заменить пучинистые грунты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары, восстановить газоны, нанести горизонтальную дорожную разметку», – уточнили чиновники.