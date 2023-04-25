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В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют две значимых дороги

В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют две значимых дороги

Мэрия Челябинска объявила торги на ремонт еще двух дорог. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитетом дорожного хозяйства города объявлены торги на ремонт улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого «До июля 2023 года исполнителю предстоит заменить пучинистые грунты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары, восстановить газоны, нанести горизонтальную дорожную разметку», – уточнили чиновники.

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