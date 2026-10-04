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Кисляк о 6:0: «В 1-м тайме Намибия старалась играть даже более комбинационно, чем Иран. Очень хорошо смотрелись – не ожидал такого, но сейчас все умеют играть в футбол»

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк оценил BetBoom товарищеский матч против Намибии (6:0). «Все хорошо, как всегда.

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