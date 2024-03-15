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«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения

«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения

Сергей Светлаков дал интервью РБК Life и высказался о своём друге Иване Урганте, который с 2022 года перестал появляться на российском телевидении, когда шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира из-за общественно-политических событий.

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ВД
Вовладар Даров
Языком пи@ить это профессионализмом называется
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13 час.

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