«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения

Сергей Светлаков дал интервью РБК Life и высказался о своём друге Иване Урганте, который с 2022 года перестал появляться на российском телевидении, когда шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира из-за общественно-политических событий.
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