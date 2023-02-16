Военное обозрение

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Представители ряда стран НАТО выразили недовольство присутствием министра обороны Украины Резникова на встрече по поставкам оружия

Представители ряда стран НАТО выразили недовольство присутствием министра обороны Украины Резникова на встрече по поставкам оружия

На прошедшей недавно встрече глав военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса по вопросам поставки вооружений Украине представители некоторых стран НАТО выразили недовольство по поводу присутствия министра обороны Украины Алексея Резникова.

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