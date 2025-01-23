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Грядут чистки покруче, чем в МО: Чубайсу - приготовиться, элите - заметать следы

Грядут чистки покруче, чем в МО: Чубайсу - приготовиться, элите - заметать следы

В Следком поступила особая просьба, которая сулит чистки покруче, чем в МО. Грядут разоблачения о преступной деятельности Чубайса, которому пора приготовиться к ответу, а элитам - заметать следы.

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