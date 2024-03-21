Премьер Эстонии потребовала ограничить экспорт технологий в Россию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала ограничить экспорт технологий в Россию и повысить импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ, добавив, что Евросоюзу необходимо обратить внимание на укрепление оборонной готовности, выпуская оборонные облигации для частных предприятий.