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Game-worn Michael Jordan 1998 NBA Finals jersey sells for record $14M

A Chicago Bulls jersey Michael Jordan wore during the 1998 NBA Finals sold at auction for a record $14 million, Hunt Auctions announced Monday.

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