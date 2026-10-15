Плаха Пентагона: какую военную помощь на самом деле отрубили Киеву Зеленский не только провоцирует Трампа на всё более жёсткие решения, но еще и пытается разыграть против него информационную операцию Компания StarLink ввела жесткие ограничения на работу своей спутниковой системы передачи данных для украинских пользователей.