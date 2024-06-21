Инопланетные корабли начали массовую эвакуацию с Земли

Вчера 437 прочитали Несмотря на то, что некоторые события, происходившие в начале 2024 года в разных уголках мира, еще скрыты от нашего внимания, мы не должны упустить что-то важное.
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