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В сети обсуждают отношения экс-редактора Vogue Ксении Соловьевой с предпринимателем Александром Винокуровым

В сети обсуждают отношения экс-редактора Vogue Ксении Соловьевой с предпринимателем Александром Винокуровым

В сети появилась информация о том, что бывший главный редактор российского Vogue Ксения Соловьева состоит в отношениях с учредителем ООО "Креатив Медиа" (Spletnik, "Большой город") Александром Винокуровым.

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