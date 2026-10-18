СКА сообщил об уходе наставника Игоря Ларионова с поста главного тренера петербургской команды. «СКА благодарит Игоря Николаевича за усердную работу на благо клуба на протяжении этого времени, вклад в развитие игроков и желает удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.