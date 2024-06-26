Молодежные инициативы СоюзМаш России могут получить государственное финансирование

Свердловское региональное отделение Союза Машиностроителей России принимает участие в конкурсном отборе на получение субсидии Правительства Свердловской области для реализации проекта, направленного на работу с молодежью.
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