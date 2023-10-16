Юрист Трунов рассказал об изменениях для пенсионеров в 2024 году | ТСН24

Тульских пенсионеров ожидает ряд изменений в 2024 году – во-первых, согласно пенсионной реформе, снова увеличится необходимое количество коэффициентов и стажа для назначения страховой пенсии, во-вторых – некоторым категориям пенсионеров проиндексируют выплаты.
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