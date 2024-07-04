Олимпиада на баррикадах?

Вчера 354 прочитали Станут ли итоги выборов во Франции "черным лебедем" для Игр-2024 Всего три с небольшим недели осталось до открытия летних Олимпийских игр в Париже, а в парижском муниципалитете настроения совсем невеселые.
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