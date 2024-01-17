Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что не будет объявлять дефолт в государствах, выпустивших облигации, которые приобрела РФ, в случае, если российские активы за рубежом будут конфискованы.
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