Страна и люди

9 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Шульженко и Утесов это артисты из Народа, для Народа, а Пугачева и Галкин это "народные" артисты для себя и только дл...Почему Пугачева —...
  • Алекс Николаевич
    Пока на рубле не будет написано ,, обеспечен золотом" он останется деревянным, ну может чуть дубовым!Центробанк разреш...
  • Nata
    молодое поколение очень многое не знает, но это не означает, что стоит опуститься до его уровня.Почему Пугачева —...

КРОВАВЫЕ РИТУАЛЫ "АЗОВА"*: УКРАИНУ ПРЕВРАТИЛИ В САТАНИНСКОЕ КАПИЩЕ

КРОВАВЫЕ РИТУАЛЫ "АЗОВА"*: УКРАИНУ ПРЕВРАТИЛИ В САТАНИНСКОЕ КАПИЩЕ

ФОТО: OSETROVA NATALIIA/SHUTTERSTOCK.COM ЕВГЕНИЙ БОГУЧАРСКИЙ С начала мая в сети активно тиражируют и обсуждают видео, на котором бойцы полка "Азов"* проводят пугающие ритуалы у подножия большого идола древнеславянского языческого божества Перуна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх