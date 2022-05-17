КРОВАВЫЕ РИТУАЛЫ "АЗОВА"*: УКРАИНУ ПРЕВРАТИЛИ В САТАНИНСКОЕ КАПИЩЕ

Страна и люди

ФОТО: OSETROVA NATALIIA/SHUTTERSTOCK.COM ЕВГЕНИЙ БОГУЧАРСКИЙ С начала мая в сети активно тиражируют и обсуждают видео, на котором бойцы полка "Азов"* проводят пугающие ритуалы у подножия большого идола древнеславянского языческого божества Перуна.