В Салехарде прошла гражданская акция, посвященная Дню Неизвестного солдата. День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.
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