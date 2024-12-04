В Салехарде прошла гражданская акция, посвященная Дню Неизвестного солдата. День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.